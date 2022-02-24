الرقم السري :

136530

على قيد الأمل تنتظر فارس الأحلام

امرأة من إحدى ولايات الشرق، مضى من عمرها 53 سنة، كما هي مطلقة بدون أولاد، جميلة وتبدوا أقل من سنها بكثير. متقاعدة من سلك التعليم، وسيدة بيت متميزة بذوقها الجميل، هادئة وتقدر الحياة أكبر تقدير. ترجو والرجاء بالله، أن يكون لها نصيبا في الدنيا تحتمي تحت جناحه ويحبها كبا كبير. رجل لا تريد منه سوى تقوى الله، حسن التقدير ويكون لها فارس الأحلام، تريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتعدى 65 سنة. تقبله مطلق أو أرمل حتى بأولاد، فقط يكون لديه مصدر رزق ثابت، أو أي عمل بسيط.

الرقم السري :

136531

يكفيها من الدنيا زوجا صالحا يحبها ويكون لها فارس الأحلام

من الشرق إلى ولاية البويرة، اتصلت بنا سيدة تتمنى أن تتوج عروسا في اقرب الآجال، كما هي صاحبة دين وأخلاق عاليين. متجلببة وترتدي النقاب، تبلغ من العمر 47 سنة، مطلقة بدون أولاد. ماكثة في البيت وفيه تمارس حفة الخياطة ببراعة، تعي ما لها وما عليها من مسؤوليات.

تريد صاحبة الإعلان من هذا المقام، أن تجد لها فارس الأحلام يمنحها الأمان ويرسو بها على بر السكينة والاطمئنان. رجل من ولايات الوسط أو الشرق، سنه لا يتجاوز 60 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بأولاد. وشرطها أن يكون صالحا ومتدينا ويخاف الله فيها.

الرقم السري :

136532

عاصمية متميزة تهديك حياة هنية

نختم عروضنا في هذا الركن بعاصمية طيبة القلب، خاطبتنا بنبرة تفاؤلية مفعمة بالأمل من أن الغد بإذن الباري سيكون أجمل. تبلغ من العمر 42 سنة، مطلقة ببنت في رعايتها، ذات مستوى جامعي. طويلة القامة وعلى قدر من الجمال، ماكثة في البيت.

تريد صاحبة إعلاننا هذا الاقتران على سنة الله والرسول. إلى جانب رجل يكون فارس الأحلام يبدد عنها الخوف والألم الذي ألمّ بقلبها بعد طلاقها. رجل صالح تريده من العاصمة وضواحيها فقط، سنه أقل من 55 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بطفل أو طفلين. يأخذ بيدها وتأخذ بيده ويمضيان معا في استقرار الجميل.

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