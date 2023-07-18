على هامش علاجه بأسبيتار.. بن ناصر يتلقى زيارة مفاجئة

تلقى اللاعب الدولي الجزائري ونادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، أمس الإثنين، زيارة مفاجئة على هامش تواجده بمصحة أسبيتار بالدوحة لتلقي العلاج، بعد إصابته في الركبة.

وحسب بيان السفارة الجزائرية بقطر، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فقد زار السفير صالح عطية، لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر، واطمئن على صحته و على ظروف التكفل به في هذه المؤسسة.

كما تمنى السفير الجزائري بقطر، صالح عطية، الشفاء العاجل للاعب الخضر بن ناصر وشجعه على العودة سريعا الى نشاطه الكروي.

ومن جهته، إستحسن دينامو وسط ميدان المنتخبب الوطني، الإلتفاتة الطيبة للسفير الجزائري، وشكره على هذه الزيارة المفاجئة، كما اتفق معه على البقاء على تواصل دائم و اعلامه بكل جديد عن مراحل علاجه.