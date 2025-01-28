على خلفية المعاملات الاستفزازية.. الخارجية تستدعي السفير الفرنسي بالجزائر

إستدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتي.

الخارجية الخارجية أبلغت السفير الفرنسي الاحتجاج الشديد للحكومة. على خلفية المعاملات الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.

كما تتابع الجزائر بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي تعرضوا لها من قبل شرطة الحدود، في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي.

وأضاف البيان أن الخارجية وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات. استدعت السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على هذه التصرفات غير المقبولة بتاتا.

وعلى إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على هذه التصرفات غير المقبولة البتة.

وأكدت الخارجية رفض الجزائر القاطع لأي مساس بكرامة مواطنيها أو محاولة استغلالهم بأي شكل من الأشكال كوسيلة للضغط أو الاستفزاز أو التهديد ضد بلدهم.

وفي الأخير طالبت الخارجية السفير الفرنسي بإبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد وبلا تأخير لهذه التصرفات والممارسات.