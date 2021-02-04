علي حداد يجر معه الوزيرين السابقين غول وقاضي في ملف فساد جديد

فتح عميد قضاة التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية و الاقتصادية لسيدي امحمد ملف فساد جديد يتعلق برجل الاعمال علي حداد

علي حداد جر معه كل من الوزرين السابقين للنقل و الاشغال العمومية عبد القادر قاضي و عمار غول الى جانب 10 متهمين اخرين .

المتهمون في قضية الحال حسبما تحصلت عليها ” النهار اونلاين” من مصادر قضائية موثوقة و هما كل كل من عبد القادر قاضي بصفته والي عين الدفلى سابقا وعمار غول بصفته وزير النقل و الاشغال العمومية سابقا.

كما وجهت التهمة أيضا لمديرين مدرين سابقين للأشغال العمومية لولاية عين الدفلى وهما (خ.ع) و (ب.م ) المتواجدين رهن الحبس المؤقت.

ويوجد عدد من الاطارات متابعون في القضية هم تحت الرقابة القضائية.

وتضمنت قائمة المتهمين وهم (ب.خ) رئيس مصلحة التطور و المنشآت القاعدية لشركةAltro و كذلك المدير العام لشركة أشغال الطريق Altro و كذلك (ب.م ).

بالإضافة إلى عضو مجلس الادارة لشركة Altro و اعضاء مجلس الادارة كل من (م. ز )و (ب.ح ) و ( د.ج) و (ب.ف) و (ف.ح).

ويشتبه في الاطارات المذكورين سابقا تورطهم في منح امتيازات غير مبررة لرجل الاعمال المحكوم عليه ب 12 سنة حبس نافذ علي حداد.

وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز الشطر الرابط لطريق السيار بين ولاية عين الدفلى و مستغانم.

هذا المشروع لم يرى النور و لم يتم إنجازه منذ حصول علي حداد المتهم الرئيسي في قضية الحال عليه سنة 2009 الى يومنا هذا .

و يواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.

كما وجهت لهم أيضا تهم تعارض المصالح و إستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة .