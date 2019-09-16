علي حمام : “الكميات الكبيرة للأمطار ونقص الصيانة سبب وقوع الفيضانات”

تحدث وزير الموارد المائية علي حمام، عن الفياضانات الأخيرة، التي شهدتها بعض مناطق الوطن، والتي أسفرت عن عدة وفيات.

وأرجع علي حمام، وقوع الفياضانات، الى سقوط كميات غير عادية من الأمطار والتي بلغت 58 ملم في بعض المناطق، ونقص الصيانة .

ورد الوزير،التذبذب في التزويد بالمياه إلى سوء التسيير،مؤكدا امتلاء السدود حاليا بنسبة 68 بالمئة وهو ما يبشر بفائض من المياه

وكشف الوزير خلال نزوله،ضيفا على الاذاعة،أن مصالحه تضع في مخططاتها حسابا للمخاطر الكبرى وعلى رأسها الفياضانات، في كل الدراسات التقنية.

وأوضح علي حمام، أن هذه الدراسات تعتمد على آفاق استشرافية تصل مئة سنة.

وأرجع الوزير ، ما حدث منذ ايام من فيضانات الى الكمية الكبيرة من الامطار التي وصلت الى 57 ملمتر في القبة و58.4 ببئر مراد رايس بالعاصمة

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مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة الصيانة وتنظيف الأودية في هذه الفترة من السنة.

مضيفا أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع باقي المصالح المعنية والقطاعات الأخرى للتحضير لفصل الشتاء.

وحول انقطاعات التزويد بالمياه وتذبذبها في بعض المناطق، اعترف وزير القطاع بسوء التسيير في هذه المناطق

مهددا المسؤولين عن هذه الحالة.