علي حمام: “ضرورة التكفل بالمصبّات الأولية للمياه المستعملة”

أفاد وزير الموارد المائية علي حمام، أن تهيئة واجهة وادي الحراش بإقليم ولاية الجزائر هي في مرحلتها النهائية وستسلم بداية العام المقبل.

جاء هذا خلال ترأسه أمس الخميس إجتماع عمل بدائرته الوزارية، بحضور المدير العام للجماعات المحلية ووالي العاصمة.

مضيفا أن أشغال التهيئة الهيدرولكية وتهيئة واجهة وادي الحراش التي تمتد على طول 18.2 كلم بإقليم ولاية الجزائر تعرف تقدما ملحوظا.

وهي في مرحلتها النهائية حيث سيتم تسليم المشروع مع بداية العام المقبل كأقصى تقدير.

وأضاف الوزير أنه من أجل إستدامة الإستثمارات من الضروري إنجاز أشغال إضافية من أجل التكفل بالمياه المستعملة.

الخاصة بالبلديات الواقعة عند مصب المجرى المائي على مستوى ولاية البليدة والتي تصب بوادي جمعة ومن ثم بوادي الحراش.

مشددا على ضرورة معالجة مشكل النفايات الصلبة التي يمكن أن تسبب أضرارا وذلك بإنجاز أشغال على مستوى محور منطقة إلتقاء الأودية.

بالإضافة إلى الحد من تسرب وتدفق مياه الصرف الصحي للبلديات الواقعة في منطقة إلتقاء الوديان السالف ذكرهم.

وذلك بإنشاء نظام رئيسي لتجميع مياه الصرف وتحويلها نحو محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة ببراقي.