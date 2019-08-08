علي حمام يستمع لأعيان غرداية ويعطي تعليمات لاستكمال مشاريع التطهير

الوطني
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علي حمام يستمع لأعيان غرداية ويعطي تعليمات لاستكمال مشاريع التطهير
بقلم شهرزاد مزياني

استمع وزير الموارد المائية علي حمام، إلى انشغالات  أعيان غرداية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول  نور الدين بدوي

واعطى علي حمام، تعليمات للقائمين  على القطاع بالولاية لضرورة استكمال كل المشاريع الجاري انجازها وخاصة المتعلقة بمجالالتطهير .


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