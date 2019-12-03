علي ذراع: المناظرة تبث عبر القنوات العمومية والخاصة يوم الجمعة

صرح علي ذراع المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أنه تم الوصول إلى إتفاق بين المترشحين الخمس من اجل بث مناظرة فيما بينهم.

وأضاف ذراع ان السلطة تحصلت على الموافقة المترشحين الخمس، كما تم دراسة مجموعة من المكانيزمات التي تنظم بها المناظرة والاتفاق على اغلب النقاط

وسيتم بث المناظرة على المباشر عبر التلفزيون الرسمي وكل التلفزيونات المعتمدة في الجزائر، وذلك يوم الجمعة المقبل إبتداء من الساعة السابعة والسابعة ونصف.

كما اشار علي ذراع أن مدّة المناظرة ستكون مابين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات.

وينشط هذه المناضرة التلفزيون الرسمي والاذاعة الوطنية وكذا قناة خاصة إضافة إلى جريدة خاصة ناطقة بالعربية وأخرى بالفرنسية

وفي رده حول سؤال عن سبر الآراء قال المكلف بالإعلام لدى الهيئة المستقلة للإنتخابات ليس من إختصاص من السلطة المستقلة للانتخابات