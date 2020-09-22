علي ذراع: برنامج واسع لرقمنة العملية الإنتخابية

قال علي ذراع المكلف بالإتصال في السلطة المستقلة للإنتخابات، أنه يتم البحث حاليا عن الطرق والسبل لتسهيل الوصول إلى الناخب.

كما يتم العمل على حمايته من خلال التباعد وتوفير كافة التدابير الضرورية للوقاية.

وأضاف ذراع، أن هناك مهندسين قائمين على العملية الانتخابية بالمشاركة مع إطارات أخرى يقومون بالبحث عن أحسن الظروف لتسهيل العملية الإنتخابية.

وأشار ذات المتحدث، أن المهندسين يعملون على تقديم برنامج واسع لرقمنة العملية الإنتخابية والتسجيل عن بعد وحذف الأسماء.

وقال ذراع، أن هناك تعاون بين السلطة والإدارة من خلال الدعم اللوجيستي للإدارة، لذا لا يمكن فصل الإدارة عن السلطة.

وكشف أيضا أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن متابعة العملية الإنتخابية.

خاصة وأن دورها يكمن في إيصال الصوت واقناع المواطنين بالاقتراع والحفاظ على صوت الناخب واعلان النتائج.