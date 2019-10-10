علي ذراع: “تسجيل 139 راغب في الترشح للرئاسيات من بينهم 5 نساء”

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علي ذراع: “تسجيل 139 راغب في الترشح للرئاسيات من بينهم 5 نساء”
بقلم نسرين محفوف

كشف علي ذراع، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تسجيل 139 راغب في الترشح للرئاسيات من بينهم 5 نساء.

وقال ذراع، اليوم الخميس، “نتلقى اتصالات يوميا من الراغبين في الترشح ومدراء حملاتهم بشأن رفض البعض المصادقة لهم.”

وأضاف في ذات السياق، ” من لديه دليل، على رفض المصادقة، فليذهب للعدالة”.

وأكد أنه سيتم اليوم الإعلان في بيان، عن القرار النهائي بخصوص تمديد المراجعة الاستثنائية من عدمها، حيث سينشر بموقع السلطة.

وأشار علي ذراع، أنه لحد الساعة لم تتلقى السلطة المستقلة للانتخابات أي طلب تحديد موعد لإيداع ملف الترشح.

وفي ما يخص التحضيرات قال “جهزنا كل شيء، فيما يتعلق الاعلام، ونحن ندرس الوضع مع القنوات الخاصة لكيفية ضبط العملية الانتخابية، هل سيدخلون أم سنتعامل معهم كقنوات أجنبية”.


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