علي عون: سيكون هناك تطوير حقيقي لصناعة الأدوية

شدد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف الجهود بين الجزائر وتونس في مجال الصناعة الصيدلانية.

وخلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره التونسي، على هامش زيارة فجائية إلى وحدة صيدال بالحراش. قال إنه سيكون هناك تطوير حقيقي لصناعة الأدوية في البلدين. حتى نخرج من التبعية للشركات الأوروبية التي استولت على هذا السوق.

من جانبة قال على مرابط، وزير الصحة التونسي، إنه تم صباح اليوم عقد ندوة عمل. حول تطوير التعاون بين الجزائر وتونس في مجال الصناعة الصيدلانية.

واقترح وزير الصحة التونسي إمضاء توأمة بين صيدال والشركة التونسية لإنتاج الأدوية الصيدلانية.

وأشار وزير الصحة التونسي أن جميع البلدان تعاني من ندرة الأدوية. إلا أن هذه التوأمة ستمكن من رفع قيمة الانتاج وتوفيره. خاصة فيما يخص الأدوية النادرة كتلك المتعلقة بمرض السرطان.