علي غديري أمام محكمة الدار البيضاء هذا الثلاثاء

من المرتقب أن يمثل المترشح السابق للرئاسيات، اللواء المتقاعد علي غديري، هذا الثلاثاء للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء.

وحسب مصادر “قناة النهار”، فإن المتهم على غديري سوف يمثل للمحاكمة عبر تقنية السكايب من سجن القليعة.

أين يقبع فيه منذ إيداعه رهن الحبس المؤقت، بأمر أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء شهر جوان 2019.

وسبق لغرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة خلال شهر جوان من العام المنصرم، أن تم التداول في قضية اللواء المتقاعد علي غديري.

حيث تم إسقاط تهمة التخابر عنه، وكذا تهمة المشاركة في تقديم معلومات اقتصادية.

وأبقت على تهمة إحباط الروح المعنوية للجيش مع تكييفها كجناية بدل جنحة، كمل رفضت طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

لتعيد غرفة الاتهام بذات المجلس خلال مداولتها في الملف شهر ديسمبر الجاري إعادة تكييف الوقائع.

وذلك من جناية إلى جنحة، لترسل مستندات القضية إلى محكمة الجنح بالدار البيضاء.

من أجل مثول المتهم علي غديري أمام القاضي للمحاكمة ومواجهة التهم الموجهة إليه.