عماد عزي يلتحق بشقيقه محمد في ماخاشكالا الروسي

رسّم المدافع عماد عزي، التحاقه بنادي دينامو ماخاشكالا الروسي، ليلعب إلى جانب شقيقه والمدافع السابق لشباب بلوزداد، محمد عزي.

وأعلن الفريق الروسي، اليوم الاثنين، رسميا عن تعاقده مع عزي. الذي لعب الموسم الماضي معارا من اتحاد العاصمة، من كاظمة الكويتي.

وسيحمل عماد عزي، الذي سيكون ثالث الجزائريين في الفريق بعد كل من شقيقه وحسام ميريزيق، اللاعب السابق أيضا لشباب بلوزداد، الرقم 3، حسبما جاء في الصفحة الرسمية لنادي دينامو ماخاشكالا.