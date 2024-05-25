عمارة يرد على إقصائه من الجمعية العامة لـ “الفاف”

رد رئيس الرئيس الأسبق لـ “الفاف” شرف الدين عمارة، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” على الرئيس الحالي وليد صادي بعدما تم إقصائه من الجمعية العامة.

وانتقد شرف الدين عمارة، خطوة وليد صادي، التي تمت اليوم السبت، في رده بمنشور له “لا مجد لمن يقف على الأنقاض ينظر لحجم البؤس الذي خلفه”.

ولم يتلقى الرئيس المدير العام لمجمع “مادار” الدعوة لحضور الجمعية العامة للفاف بحجة أنه استقال في وقت سابق، وبهذا الشأن قال لـ “النهار” في تصريح له كذلك، اليوم السبت “أنا عضو الجمعية العامة وقانونيا أحضر الجمعية”.