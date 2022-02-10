عمارة يرد على الحكومة الإيفوارية بخصوص “الشان”

رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة على الجكومة الإيفوارية، بخصوص مكان تنظيم شان 2023.

وأكد عمارة، في تصريح حصري “للنهار”: “كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023، ستقام رسميا في الجزائر”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “ما تم تداوله في كوت ديفوارخطأ، وأؤكد على أننا سنحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في 2023”.

وتابع شرف الدين عمارة: “الجائر جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين في موعدها المحدد مطلع العام المقبل”.