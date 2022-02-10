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الرياضة

عمارة يرد على الحكومة الإيفوارية بخصوص “الشان”

بقلم كريم تيغرمت
عمارة يرد على الحكومة الإيفوارية بخصوص “الشان”
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رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة على الجكومة الإيفوارية، بخصوص مكان تنظيم شان 2023.

وأكد عمارة، في تصريح حصري “للنهار”: “كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023، ستقام رسميا في الجزائر”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “ما تم تداوله في كوت ديفوارخطأ، وأؤكد على أننا سنحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في 2023”.

وتابع شرف الدين عمارة: “الجائر جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين في موعدها المحدد مطلع العام المقبل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/7CWQs
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