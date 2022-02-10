عمارة يرد على الحكومة الإيفوارية بخصوص “الشان”
بقلم كريم تيغرمت
رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة على الجكومة الإيفوارية، بخصوص مكان تنظيم شان 2023.
وأكد عمارة، في تصريح حصري “للنهار”: “كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023، ستقام رسميا في الجزائر”.
كما أضاف رئيس “الفاف”: “ما تم تداوله في كوت ديفوارخطأ، وأؤكد على أننا سنحتضن بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة في 2023”.
وتابع شرف الدين عمارة: “الجائر جاهزة لاحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين في موعدها المحدد مطلع العام المقبل”.
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