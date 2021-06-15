عمارة يكشف سبب غياب مدوار عن إجتماع المكتب الفيدرالي

شرح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، أسباب غياب المُكلف بتسيير الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار عن الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، والذي تم تأويله بوجود مُشكل بينه وبين الرجل الأول في الفاف.

وأوضح عمارة في تصريحات لتلفزيون النهار، بأن الرئيس السابق لجمعية الشلف لا يمتلك الحق قانونيا من أجل المُشاركة في المكتب الفيدرالي، قائلا :”الأعضاء المنتخبون هم فقط المعنيون بهكذا إجتماعات وهو الوصف الذي لا ينطبق على مدوار”.

يُشار بأن مدوار، يواصل مهامه على رأس “لاليغ” في إنتظار تعديل الإتحاد الجزائري لقوانين تسيير الرابطات المحلية والجهوية، وعقد إنتخابات جديدة لتعيين خلفية له، أو ترشحه لخلافة نفس في منصبه، وهو الذي يتعرض دائما لإنتقادات لاذعة بخصوص تسييره للرابطة المُحترفة.