عماري: الدولة تولي أهمية بالغة للتنمية وحماية الثروة الغابية

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، أن أن حماية الثروة الغابية تكتسي طابع إستراتيجي في سياسة الحكومة لبعث التنمية في المناطق الداخلية والصحراوية.

وأضاف الوزير خلال إجتماع اللجنة الوطنية لحماية الغابات، أن هناك تكامل حكومي للتكفل بحماية الغابة نظرا للمكانة المميزة التي يحظى بها القطاع خاصة بعد استحداث وزارة مكلفة بالفلاحة الصحراوية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الغابات يحتوي على مواد طبيعية متعددة، والاهتمام الذي توليه الحكومة للتنمية والمحافظة على الثروة الغابية التي تغطي4.1 مليون هكتار، حيث سخرت الدولة امكانيات هائلة لحماية الغابات، وتفعيل المخطط الوطني للتشجير وان العملية مست 11 الف هكتار برمجت هذه السنة ستستمر خلال السنوات القادمة لتوسيع الرقعة الغابية

وأوضح الوزير، أنه تم اقتناء وسائل تدخل لقطاع الغابات تتمثل في 80 شاحنة وزن خفيف لمكافحة الحرائق لتصبح 164 لتدعيم الرتال المتنقلة.

وفي ذات السياق ندد عماري بالاعتداءات التي تطال أعوان حماية الغابات الذين يجابهون ظروف صعبة، مضيفا أن حرائق الغابات تتزايد في الجزائر وتهدد الثروة الغابية بسبب المناخ الحار خاصة في الصيف والنشاطات التي يقوم بها الانسان يتطلب تجنيد اكثر لحماية الغابة والتصدي لها.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير لحماية الثروة الغابية من خلال اعادة النظر في الاطار القانوني للجنة الوطنية لحماية الغابات وتوسيعها للقطاعات الاخرى، وكذا تفعيل البحث العلمي والتكوين و الرقمنة والتقنيات الفضائية وتهيئة الفضاءات لمواجهة التصحر والاحتباس الحراري.

كما سيتم ادماج الشباب في برامج التنمية الغابية واستغلال الموارد الغابية، ومشاركة المجالس الغابية وكذا تعزيز التعاون مع الوكالة الفضائية لتقييم احسن لحرائق الغابات.