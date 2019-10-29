عماري: سنغرس 43 مليون شجرة ونبعث السد الأخضر بطرق حديثة

قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري أن الجزائر لديها التزامات تندرج في إطار الإجراءات الدولية.

وأضاف عماري خلال إجتماع لأجل برنامج التشجير بمقر وزارة الفلاحة اليوم، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع كل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح هذا البرنامج.

وأضاف في هذا الخصوص أن برنامج التشجير سيتواصل إلى غاية 21 مارس،وسيتواصل كل سنة لتدارك كل مامسته الحرائق لتوفير فضاءات جديدة للنزهة

وأكد ذات المسؤول انه سيتم إعادة بعث مشروع السد الأخضر، و سيتم استغلال جميع الإبتكارات و تجنيد المقدرات المالية و البشرية لتمديد السد نحو مناطق بالجنوب

كما سيكون لهذه المشاريع حسب ذات المسؤول الحكومي طابع إقتصادي، أين كشف عن وجود استراتيجية لبعث السد الأخضر بطرق حديثة

وسيهدف هذا المشروع لغرس 43 مليون شجرة على المستوى الوطني بعنوان شجرة لكل مواطن جزائري