عماري: قيمة المنتوج الفلاحي يتجاوز 29 مليار دولار وهناك مخطط للرفع من قدرات الإنتاج

قال وزير الفلاحة شريف عماري يوم أمس الخميس خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي،

إنّ هناك مخطط لعصرنة قطاع الفلاحة ورفع القدرات الإنتاجية.

وأضاف الوزير، أن قطاعه يعمل على إستراتيجية لتفعيل القدرات الإنتاجية لتحدي الأمن الغذائي وترشيد الواردات في بعض المواد الصناعية من الزيوت، القمح، الذرى .

وأشار إلى أنه هناك تجارب قابلة للإنتاج لو تم تفعيل الطاقات الإنتاجية البشرية والطبيعية .

وقال الوزير أن الزراعة الصحراوية تقدر بأكثر من 20 بالمائة من المنتوج الفلاحي في الجزائر سنة 2019 .

ويقدر المنتوج الفلاحي بمناطق الصحراء بحوالي 755 مليار دينار، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار .

أما القيمة الكلية للمنتوج الفلاحي بالجزائر، فهي تجاوزت29.1 مليار دولار وهي قيمة هامة وقابلة للتحسين والتثمين .

وقال عماري إنّ مصالحه تعمل على إيجاد الصيغ والآليات لإستقطاب الإستثمارات للحد من الواردات.

وسيتم تأسيس مدرسة فلاحية صحراوية تعتني بالتكوين العالي والبحث التطبيقي لأجل إستغلال الثروات والإستغلال العقلاني للمياه، وهناك طاقات بالصحراء لإستغلالها كالطاقة الشمسية .

وأضاف الوزير أنهم مجندون لإستغلال هذه الطاقات ولتوسيع الزراعة.