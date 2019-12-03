عمالقة الإنترنت يشعلون فتنة بين أمريكا وإتحاد الأوروبي

ردت فرنسا على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.

وقال وزير الإقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إنّ بلاده تتعهد بـ”ردّ قويّ على العقوبات الأمريكية”.

وجاء قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع فرنسية، ردًا على فرض باريس على عمالقة الإنترنت “غوغل”، “أمازون”، “فيسبوك” و”آبل” ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

ويمكن أن تطال زيادة الرسوم النبيذ والأجبان إعتبارا من منتصف جانفي المقبل، بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم “غافا”، (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل، أمازون، فايسبوك وآبل)، تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.

وحذّر الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لابتهايزر، بأن واشنطن تبحث إمكانية التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.

ويتطلب دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ موافقة الرئيس الأمريكي، دونلد ترامب، وهو ما قد يُعمق الإنقسامات مع الإتحاد الأوروبي.

وأطلق التهديد الأمريكي عشية لقاء بين ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.