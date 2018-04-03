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عمال السكك الحديدية بفرنسا في إضراب متواصل

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عمال السكك الحديدية بفرنسا في إضراب متواصل
بقلم أمينة ج

دخلت فرنسا اليوم الثلاثاء، في إضربات متواصلة في قطاع السكك الحديدية، والتي من المنتظر أن تحدث حالة من الفوضى .

ودعت النقابات العمالية الرئيسية في قطاع السكك الحديدية بفرنسا، إلى إضربات تستمر ليومين في كل 5 أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وهو ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية.
كما سيسب الإضراب ارتباكا على مستوى خدمات السكك الحديدية الدولية حيث لن تكون هناك قطارات بين فرنسا، وسويسرا وإيطاليا.
وقالت شركة النقل بالسكك الحديدية، أن قطارا واحد فقط من بين كل 3 قطارات إلى المانيا سيعمل.
في حين أن خدمة يوروستار التي بين لندن وباريس وبروكسل ستشغل 3 قطارات من كل 4 قطارات.

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