عمال شركة “SLC” يطالبون بدفع مستحقاتهم المالية

طالب عمال شركة الربط الذكي للاتصالات“سمارت لينك كوم س.ل.سي ” ، بتسديد أجورهم الشهرية التي لاتزال عالقة بسبب تجميد الحساب البنكي للشركة .

وحسب بيان تلقت “النهار اولاين” نسخة منه، ان عمال الشركة قامو بالاجراءات القضائية والقانوينة من أجل حصولهم على مستحقاتهم المالية، في المقابل لم يتلقوا اي رد من طرف الجهات القضائية .

وللاشار ة، تم توقيف نشاط الشركة ” سمارت لينك كوم س.ل.سي” ، لنجل الجنرال المتقاعد خالد نزار ، المدعو لطفي نزار ، وذلك في اطار التحقيقات في قضايا الفساد تورط فيها .

و لم يتم تعيين متصرفين اداريين للشركة ، لتكفل بتسيير الشركة مما ازم وضع عمال الشركة ، اللذين وجدوا انفسهم دون رواتب لعدة اشهر .

وكان وزير المالية محمد لوكال اعلن فيما سبق، عن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات “في أقرب الآجال”.