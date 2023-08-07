عمال مطار البرتغال في إضراب

بدأ عمال المطارات في البرتغال فترة إضرابهم الثانية ، والتي ستستمر لمدة يومين ، واليوم هو اليوم الثاني والأخير لهذه الفترة.

كما توضح Portugal News، أن العمال الذين يعملون في Portway، وهي شركة تقدم easyJet كعميل أساسي لها. قد أكملوا المرحلة الأولية من إضرابهم يومي الأحد والاثنين.

وفي هذا الصدد، كشف اتحاد عمال الطيران والمطارات (سيتافا) أن الإضراب شهد نسبة مشاركة قرابة 30 في المائة بين العمال.

بالأمس، بدأت المرحلة الثانية من الإضراب الذي نظمته نقابات عمالية مختلفة. بما في ذلك نقابة عمال البحرية التجارية، ووكالات السفر، ووكالات الشحن والصيد (Simamevip). واتحاد عمال الطيران والمطارات (Sitava). و فنيو المناولة في المطارات (STHA) ، والاتحاد الديمقراطي لعمال المطارات والطيران (Sindav).

يأتي هذا الإضراب في أعقاب فترة سابقة من الإضراب، وهو جزء من نزاع عمالي مستمر بين هذه النقابات وشركة Portway. التي تعمل في المطارات وتخدم شركة easyJet كعميل رئيسي لها.

في السابق ، أعلنت شركات Portway الأربعة المذكورة أعلاه إضرابًا شاملاً في البرتغال. تم تحديد موعد الإضراب في تواريخ محددة: 30 و 31 جويلية ، وكذلك 5 و 6 أوت. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنوا أنه اعتبارًا من 19 جويلية ، سيؤثر الإضراب على جميع العاملين في ساعات العمل الإضافية.

وبحسبهم ، فإنه ابتداء من 1 أوت، سيمتد الإضراب ليشمل العطلات. كان من المخطط أن يستمر الإضرابان. الذي يشمل العمل الإضافي والعطلات ، إلى أجل غير مسمى.

علاوة على ذلك ، أعلن ممثلو العمال أيضًا عن خطط للإضراب إلى أجل غير مسمى في أيام العطل الرسمية.

وتتوقع النقابات مشاركة أكبر في هذا الإضراب بالذات. حيث يُنظر إلى العطلات الرسمية على أنها جانب محوري من الصراع بين العمال والشركة.

ويبدو أن الإضراب والنزاع العمالي المستمر بين النقابات العمالية وشركة Portway. يدور حول تفسير وتطبيق اتفاقية الشركة (AE2020).