عمال GTP بسوناطراك يطالبون بمنحة رمضان والمؤسسة تحيل 4 آلاف منهم على عطلة إجبارية

قررت شركة GTP غلق مطعم قاعدة الحياة بحاسي مسعود، أمام العمال بعد دخولهم في إضراب منذ الأيام الأولى لشهر رمضان.

وأكد مصدر مسؤول بالفدرالية الوطنية لعمال المحروقات، تفاجئهم بقرار مسؤولي الشركة، والذي جاء ردا على احتجاجهم، ومطالبتهم

بدفع المنحة الخاصة بشهر رمضان، حيث أكد نفس المصدر لـ”النهار أونلاين”، أن مسؤولي الفدرالية، قاموا باجتماعات مع مسؤولي GTP

بهدف التدخل وحل الأزمة، حيث تعهد مسؤولي الشركة، بتلبية 18 مطلب من مطالب العمال، منها قبول دفع منحة شهر رمضان،

ورفع أجور العمال بأثر رجعي منذ شهر جانفي، غير أن الغريب حسب ذات المصدر هو عدم اتصال مسؤولي الشركة بالعمال

لإبلاغهم بهذه القرارات التي خرجوا بها لوقف الإضراب، غير أنهم بالمقابل فاجأوا العمال أمس، بمذكرة تحمل قرار غلق المطعم

وإحالة أزيد من 4000 عامل على عطلة إجبارية إلى أجل غير مسمى، حيث حذرت الفدرالية من انعكاسات مثل هكذا قرارات،

على الشركة ومجمّع سوناطراك، وهي القرارات التي وصفها العمال بغير المسؤولة.