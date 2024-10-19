عمراني: “أعرف سبب النتائج السلبية ولكن لن أكشف عنه”

تحدث المدرب الجديد لفريق شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن البداية السيئة التي بصم عليها النادي، بهزيمة و4 تعادلات سلبية، آخرها أمس الجمعة، أمام الجار اتحاد العاصمة.

وعقب مباراة الداربي، التي كانت الأولى، له من كرسي احتياط الشباب، خلفا للفرنسي كورنتين مارتينز، قال عمراني معلقا على البداية المتعثرة: “السبب ! يمكن أن يتكلم عنه من كانوا قبلي”.

وواصل المدرب الذي سبق له الإشراف على بلوزداد سنة 2019: “ولو أنني أملك فكرة (بخصوص أسباب الظهور الباهت للشباب). إلا أنني لن أقول شيء، وأفضل تركها لي”.

كما أوضح عمراني. بأن البداية السيئة لرفقاء اسلام سليماني، تقف وراءها أسباب. مشيرا إلى أن عمل كبير ينتظره للنهوض بالفريق.

وختم التقني التلمساني: “جودة التدريبات مهمة جدا، ووضع اللاعبين في أفضل الظروف، هذا هو هدفي، والنتائج لن تكون إلا بتوفر الإمكانيات والعمل بجد”.