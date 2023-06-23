عمراني أكثر المدربين تتويجا بكأس الجمهورية

نجح مدرب أولمبي الشلف عبد القادر عمراني، في تعزيز رصيده بلقب جديد في كأس الجمهورية، هو الثاني له مع الفريق بعد الأول سنة 2005.

وبعد الفوز في النهائي أمس الخميس، أمام متصدر البطولة شباب بلوزداد. ارتفع رصيد ألقاب عمراني، إلى 5 في منافسة السيدة الكأس.

وسبق لعمراني، أن توّج بكأس الجمهورية، لأول مرة سنة 1998 رفقة نادي وداد تلمسان. قبل التتويج سنة 2005 مع أولمبي الشلف، وعاد بعدها بـ 10 سنوات، ليهدي مولودية بجاية أول وآخر ألقابه. قبل التتويج رفقة شباب بلوزداد سنة 2019.