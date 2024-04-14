عمراني: “اللاعبون ضحوا في سبيل بلوغ نصف نهائي الكأس”

أشاد مدرب شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، بلاعبيه عقب التأهل الصعب أمس السبت، إلى نصف نهائي كأس الجزائر، أمام نجم بن عكنون.

وحسم “السياسي” بطاقة المربع الذهبي، بضربات الترجيح 4/5، بعد الاحتكام إلى السلسلة الثانية، وذلك، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي على وقع التعادل السلبي.

وقال عمراني: “التأهل كان صعبا والمباراة أيضا كانت صعبة. ولكن هطه هي مباريات كأس الجزائر، وأنا شخصيا اعتدت على مثل هذه السيناريوهات”.

ليضيف في تصريحات على هامش الندوة الصحفية: “أنا جد سعيد للاعبين الذين ضحوا كثيرا. أعمل مع مجموعة والرغبة في التدريبات كانت حاضرة، ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي الجميع يمكنه أن يلعب”.

وختم عمراني حول هذه النقطة: “نتواجد هناك منذ 3 أيام، وفي أول يوم عيد جئنا في رحلة جوية… اللاعبون ضحوا بالعيد، هناك من هو متزوج وترك أولاده. ولكن التأهل يجعلنا ننسى هذه التضحيات”.