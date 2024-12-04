عمراني: “ثقتي كبيرة في اللاعبين للعودة بنتيجة ايجابية من أبيدجان”

أعرب مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن تفاؤله قبل الخرجة الافريقية الثانية التي تنتظر الفريق، أمام مضيفه ملعب أبيدجان الايفواري.

ويلتقي الشباب الذي انهزم في جولة افتتاح مجموعات رابطة أبطال إفريقيا. بممثل ساحل العاج، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الـ 2.

وعن تلك الهزيمة، قال عمراني: “أتأسف على خسارتنا داخل الديار. وارتكبنا أخطاء دفاعية لا تغتفر علينا تفاديهم مستقبلا، الهزيمة في هذا المستوى غير مقبولة”.

وواصل المسؤول الأول على العارضة الفنية للشباب: “كنا قادرين على تفادي الهزيمة أمام أورلاندو بيراتس، وعلى الأقل كنا لنخرج بنتيجة التعادل”.

أما عن لقاء السبت المقبل، قال عمراني، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “الفريقان انهزما في المباراة الأولى. واحد داخل قواعده والآخر خارجها. المواجهة ستكون صعبة، ولكنني أثق في اللاعبين”.