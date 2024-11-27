عمراني: “ظهرنا بوجهين مختلفين ولا نستحق الهزيمة”

أكد مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، بأن فريقه لا يستحق الهزيمة، التي مني بها أمس الثلاثاء، على يد الضيف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وتعرض الشباب سهرة أمس، لهزيمة مفاجئة أمام الضيف الجنوب إفريقي، استقرت على ثنائية لهدف، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وعن هذه الهزيمة، قال عمراني: “ظهرنا بوجهين مختلفين، وجه في الشوط الأول وآخر في الثاني. البداية لم تكن جيدة، وتلقي هدف في أول 5 دقائق أثر علينا، وأربك اللاعبين”.

وواصل مدرب الشباب في الندوة الصحفية التي عقدها بعد لقاء أمس: “بعدها تلقينا هدفا ثانيا في الدقيقة 26، رغم أننا كنا حاضرين دفاعيا.. “قيمناهم بزاف” ونسينا طريقة لعبنا”.

كما أوضح عمراني، بأن فريقه كان الأفضل في المرحلة الثانية، وخلق عدة فرص. في حين أن المنافس اعتمد على الهجمات المعاكسة.

وختم: “اللاعبون بذلوا مجهودات كبيرة. ولا نستحق الخسارة، التعادل كان سيكون نتيجة منطقية. الهزيمة صعبة ويصعب تجرعها، وأشكر الأنصار الذين ساندونا إلى آخر دقيقة، رغم مرارة الهزيمة”.