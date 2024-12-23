عمراني: “مباراة الأهلي الأسوأ في مسيرتي التدريبية”

وصف مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، مواجهة فريقه أمس الأحد، للمضيف الأهلي المصري، بـ “الأسوأ” في مسيرته التدريبية.

وتلقى الشباب هزيمة قاسية بملعب “القاهرة” الدولي، استقرت على سداسية لهدف. في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 3 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وعن الهزيمة الكبيرة، قال عمراني: “إنها أسوأ مباراة في حياتي. يمكن أن تخسر 2-1 أو 3-1، لكن ليس 6-1 ومنها 5 أهداف في الشوط الثاني، أمر غير معقول، واعتذر عن الأداء السيء في الشوط الثاني”.

وواصل مدرب الشباب، في تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورتس” القطرية: “الهدف الأول جاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وهو ما أثر علينا، لكن هذا ليس مبرراً”.

وختم عمراني: “ارتكبنا أخطاءً دفاعية كارثية، والهدف الثاني أثر معنوياً على الفريق.. كنا خارج الإطار تماماً، والأخطاء الفردية جعلت الأهلي في وضع هجومي دائم”.