عمراني: “مشروعنا يتطلب سنتين على الأقل وأدعو الأنصار للصبر علينا”

أكد مدرب وفاق سطيف، عبد القادر عمراني، بأن مشروع النادي يحتاج لعمل سنتين على أقل تقدير، من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة.

وقال عمراني، اليوم السبت، على هامش تقديم تعداد الوفاق الخاص بموسم 2023-2024: “سياسة النادي سطرتها الإدارة وليس عمراني”.

مضيفا: “بالنسبة لي هناك مشروع تحدث عنه الرئيس المدير العام لسونلغاز في أول لقاء صحفي، وهدفنا الحالي، هو تكوين فريق تنافسي”.

وواصل عمراني قائلا: “المجموعة تغيرت بنسبة 90% حتى لا أقول أكثر، ونريد تكوين فريق قادر على أن يبدأ البطولة في أفضل الظروف”.

ليضيف: “الأمر الذي حفزني للقدوم إلى الوفاق هو المشروع، ولكن هذا المشروع يتطلب بالنسبة لي شخصيا سنتين على أقل تقدير”.

وختم عمراني: “سنلعب على الألقاب ولن يتغير شيء، وسننافس على الأدوار الأولى، ولكن يلزمنا بعض الوقت، ويجب على الأنصار الصبر علينا من أجل تكوين فريق”.