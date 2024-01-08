عمروش: “أنا واقعي وأعرف قيمة المنتخب الذي أشرف عليه”

تحدث مدرب المنتخب التنزاني، الجزائري عادل عمروش، عن حظوظ منتخبه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وصرح عمروش، أمس الأحد، عقب نهاية مواجهة منتخبه التنزاني، أمام مستضيفه المصري، والتي إنتهت لصالح الأخير بثنائية نظيفة: ” أردت القيام بأكبر عدد من التغييرات في اللقاء لتجريب اللاعبين قبل “الكان”، ولسوء الحظ تم رفض ذلك بسبب أمور تنظيمية”.

وأضاف المدرب الجزائري: “الخسارة أمام المنتخب المصري ليست مهمة، مايهمني هو مباريات كأس أمم إفريقيا”.

وختم عمروش: “أنا إنسان واقعي وأعي جيدا بإمكانياتي لخوض “الكان”.

للإشارة، سينافس عمروش رفقة منتخبه تنزانيا كل من المنتخبات المغرب، زامبيا، والكونغو الديمقراطية، في المجموعة السادسة.