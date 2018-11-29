عمروش: “الفضل في التأهل يعود للاعبين وحدهم”

الرياضة
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عمروش: “الفضل في التأهل يعود للاعبين وحدهم”
بقلم كريم.تيغرمت

 أكد عادل عمروش، مدرب مولودية الجزائر، أنّ الفضل في الفوز المحقق أمام النصر السعودي، يعود للاعبين وحدهم بالنظر للمجهودات والعزيمة التي أبدوها.

وصرح عمروش، عقب هذا اللقاء لتلفزيون “النهار”: “أحيي اللاعبين على أدائهم في هذه المباراة، والفضل يعود لهم في تحقيق التأهل، وليس لأي شخص آخر”.

وأضاف: “اللاعبون هم من حققوا الفوز، رغم المعنويات التي كانت تسود الفريق، والتي لا يمكن إخفائها على أحد”.

وبخصوص رأيه في منافسة البطولة العربية، صرّح عمروش: “لا يمكننا الكذب على الجمهور، فهو يعرف مستوى هذه البطولة وخباياها”.


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