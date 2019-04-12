عمر زين العابدين: “لن نقوم باحتجاز أي مواطن سوداني والحكومة ستكون مدنية”

أكد رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري السوداني، عمر زين العابدين، اليوم الجمعة، أن أولويتهم الامن والاستقرار ورفع الاقتصاد.

وأشار في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنصيب لجنة خاصة بالخدمات، مهمتها ادارة الحوار مع كل الكيانات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن السودان، عرفت وضعت اقتصاديا مترديا طيلة 30 سنة، وشهد تراكمات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة التي سيتم تنصيبها، ستعمل قدر المستطاع على انقاذه.

وفي الشأن الخارجي، كشف ذات المتحدث، أنه سيتم مساء اليوم الجمعة، إجراء جملة من اللقاءات، مع رجال السلك الدبلوماسي، مهمتها حفظ العلاقات التي تجمع السودان بمختلف دول العالم.

وفي حديثه عن الحركات المسلحة، أكد أنه لن يتم احتجاز اي سوداني، مرحبا بالحوار، مع كافة الاطراف.

وأشار في ذات الخصوص، أن عمر المرحلة الانتقالية، سيكون سنتين، ترسم من خلالها، معالم السودان الجديدة.

وعن مصير المؤتمر الوطني، قال عمر زين العابدين، أنه لن يتم اقضاء أي طرف كان من المؤتمر الوطني، في ظل ممارسته الرشيدة للحكم.

كما أكد أن الحكومة السودانية الجديدة، ستكون مدنية، تتوافق فيها جميع الكيانات السياسية