عملاء جيمس بوند الـ6 برفقة الملكة إليزابيث فى عرض خاص بمتحف مدام توسو

بالتزامن مع العرض الخاص لأحدث جزء من فيلم جيمس بوند No time to Die، عرض متحف مدام توسو، فى لندن، جميع تماثيل النجوم الذين أدوا دور العميل السرى 007 فى القاعة الملكية بجانب تمثال للملكة إليزابيث الثانية.

وحسبما نشره موقع entertainment فسوف يكون هذا العرض متاحا للزوار بدءا من الغد 30 سبتمبر. ليتمكن عشاق جيمس بوند من رؤية 6 من شخصيات العميل السري.والتقاط الصور التذكارية برفقة التماثيل.

وقال تيم ووترز، المدير العام لـ Madame Tussauds London: “لقد كان جيمس بوند أسطورة في الشاشة الكبيرة لما يقرب من 60 عاما. وكان يجب الاحتفاء بالجزء الخامس والعشرين الذى طال إنتظاره. لذلك أردنا أن نكون جزءا من هذه اللحظة التاريخية بطريقة لا يمكن أن تفعلها إلا مدام توسو لندن من خلال لم شمل كريج، وكونرى، ولازنبى، ومور، ودالتون، وبروسنان، ومن هنا يحصل عشاق السلسلة على فرصة لا تضاهى للقاء العميل المفضل لديهم – كل ذلك في نفس المكان وفي نفس الوقت”.

من جهة أخرى وبالتزامن مع العرض أيضا، منحت البحرية الملكية البريطانية الممثل البريطاني دانيال كريج لقب قائدا فخريا في الخدمة. وهي نفس الرتبة التي يشغلها العميل السري البريطاني الوهمي في الفيلم والذي يقوم دانيال بتجسيد دوره.