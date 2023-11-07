عملاقا إنجلترا يراقبان وضعية شرقي تحسبا للتعاقد معه

كشفت تقارير بريطانية، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن تواجد اللاعب الفرانكو جزائري ريان شرقي، ضمن اهتمامات ناديين انجليزيين.

ووفقا لتقرير موقع “Football Insider“، فإن ناديا مانشستر يونايتد ونيوكاسل يراقبان وضعية مهاجم ليون ريان شرقي، والذي سينتهي عقده في جوان 2025.

ومن المنتظر، أن يغيّر شرقي الأجواء في الميركاتو الشتوي، أو الميركاتو الصيفي المقبل على أقصى تقدير، بعد المشاكل التي واجهها مع مدربه فابيو غروسو.