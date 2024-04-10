عملاق “البريميرليغ” يضع آيت نوري على رأس أولوياته

رشّحت تقارير صحفية بريطانية، مدافع الخضر ريان آيت نوري، لمغادرة ناديه وولفرهامبتون الانجليزي، خلال فترة التحويلات الصيفية القادمة.

وكشف موقع “teamtalk” بأن المدرب المستقبلي لنادي ليفربول. والذي سيكون بنسبة كبيرة البرتغالي، روبن أموريم، سيحدث ثورة في النادي من خلال ضم العديد من الأسماء.

وفي هذا الصدد، أبرز المصدر ذاته، بأن الدولي الجزائري، آيت نوري، الذي كان ثابتا مع “الوولفز” هذا الموسم، يعتبر الخيار الأول بالنسبة لـ “الريدز”.

ونوّه الموقع البريطاني، بمهارات مدافع الخضر، موضحا بأنه متعدد المناصب ويحسن اللعب في الجهة اليسرى ووسط الميدان، وإلى جانب حسّه الدفاعي المميز. فإنه قادر على نقل الخطر إلى دفاع أي ناد بحمل الكرة إلى المناطق المركزية.

كما ذكر ذات الموقع بالخبر الذي انفرد به شهر مارس الفارط. حينما قال نقلا عن مصادره الخاصة، إن يورغن كلوب، الذي سيغادر ليفربول مع نهاية الموسم المقبل. أوصى بضم آيت نوري، باعتباره توقيعًا سيستفيد منه خليفته.

