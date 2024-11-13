عملاق فرنسا يلتحق بقائمة الراغبين في ضم مازة

يبدو بأن أيام نجم المنتخب الوطني الصاعد، ابراهيم مازة، في ناديه هيرتا برلين، اقتربت من نهايتها، في ظل كثرة الاهتمامات بخدماته من خارج ألمانيا.

والتحق نادي أولمبيك مارسيليا، الفرنسي، بركب المهتمين بالتعاقد مع صاحب الـ 18 ربيعا. والذي خطف الأنظار في الدرجة الثانية الألمانية هذا الموسم.

حيث كشفت تقارير صحفية فرنسية، صادرة اليوم الأربعاء، بأن مازة، يحظى باهتمام جدي من نادي الجنوب، تحسبا لضمه إلى صفوفه في فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وارتفع بذلك، عدد المهتمين بخدمات مازة، الغائب عن تربص “الخضر” الخاص بشهر نوفمبر الجاري، بداعي الإصابة، إلى 5 أندية.

وإلى جانب أولمبيك مارسيليا، فإن لاعب “الخضر”. يتواجد أيضا محل أطماع كل من أتليتيكو مدريد الاسباني، وثلاثي “البريميرليغ” الانجليزية، برينتفورد وواست هام وليستر سيتي.