عمليات الدفع الإلكتروني بلغت 2.9 مليار دج خلال الـ8 أشهر الأولى من 2020

تم تسجيل قفزة نوعية في مختلف مؤشرات الدفع الإلكتروني خلال 2020، بفضل التدابير الرامية إلى ترقية وتشجيع استخدام وسائط الدفع الالكتروني.

وتزامنت هذه القفزة، مع تفشي وباء كورونا COVID-19، حسبما أورده اليوم الثلاثاء، بيان لبريد الجزائر.

وبلغ إجمالي عدد عمليات الدفع الالكتروني خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، 2.417.723 عملية أجريت من قبل مستعملي مختلف القطاعات.

وعالجت شبكة مؤسسة بريد الجزائر لوحدها عبر منصتها النقدية 2.080.933 عملية، ما يمثل 86.07 بالمائة من مجموع العمليات المسجلة.

وتشكل العمليات المنفذة في قطاع الاتصالات لوحده “إتصالات الجزائر، وموبيليس، وجيزي وأوريدو” نسبة 92.99 بالمائة، ما يعادل 2.248.252 عملية، عبر استغلال خدمات شحن الرصيد ودفع فواتير الهاتف و اشتراكات الإنترنت.

من جهة أخرى، بلغ معدل عمليات الدفع الإلكتروني المنجزة من خلال المنصة النقدية لبريد الجزائر، منذ بداية تطبيق الحجر الصحي “منذ شهر مارس”، 317 ألف عملية شهريا.

في حين كان هذا المعدل يقدر بـ51 ألف عملية شهريا خلال سنة 2019، أي بزيادة تفوق الستة مرات.

فيما وصل إجمالي المبالغ المالية المترتبة عن العمليات المنفذة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2020، ما يفوق 2.9 مليار دينار جزائري.

كما بلغت الحصيلة منذ بداية الدفع الالكتروني من سنة 2016 إلى 2019، 1.1 مليار دينار جزائري.

وقد حققت المنصة النقدية لبريد الجزائر مبلغ يفوق 2.24 مليار دينار جزائري، من مجموع المبالغ المحصلة خلال الأشهر المذكورة في سنة 2020، أي بنسبة تتجاوز 76 بالمائة.

هذا وساهمت التطبيقات التي وضعتها مؤسسة بريد الجزائر تحت تصرف زبائنها، بشكل كبير في تشجيع استخدام أدوات التبادل الالكتروني.

وعلى سبيل المثال، تطبيق بريدي موب الخاص بتحويل المبالغ المالية بصفة رقمية فورية بين حائزي الأرصدة البريدية الجارية، عرف استغلاله خلال أشهر سنة 2020 الثمانية الأولى، قفزة نوعية، بما يفوق 476 ألف عملية.

وسجل التطبيق، مبلغا قياسيا بـ 6.6 مليار دينار جزائري، متجاوزة تحويلات سنة 2019 التي وصلت في مجملها خلال إثني عشر شهرا إلى 2 مليار دينار جزائري.

وجاءت هذه النتائج، عن إحصائيات تجمع النقد الآلي GIE MONETIQUE الجهة المخولة بالإشراف على مراقبة وتسيير عمليات الدفع الآلي.

بالإضافة إلى الأرقام المرصودة لدى مؤسسة بريد الجزائر، يضيف البيان.