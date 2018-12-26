“عمليات صيانة” توقف رحلات القطار بين العاصمة وقسنطينة لمدة 5 أيام

شركة SNTF تشرع في إعادة تهيئة 220 عربة قديمة بوحدة سيدي بلعباس

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقف رحلاتها اليومية للقطارات على مستوى الخط الرابط بين الجزائر وقسنطينة، وذلك لأسباب تقنية ترجع بالأساس إلى نقص في العتاد نتيجة لإعادة التهيئة الشاملة للعشرات من العربات القديمة بالوحدة التابعة للشركة بولاية سيدي بلعباس.

وكشف سيد احمد معطا الله، مدير الإعلام والاتصال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في اتصال، أمس، مع “النهار”، بأن الشركة شرعت في إعادة تهيئة 220 عربة على مستوى وحدة سيدي بلعباس، وهو ما نجم عنه نقص في العتاد والعربات على مستوى عدد من الخطوط، مؤكدا بأن العربات المهيئة تم الشروع في إعادة إدخالها الخدمة بصورة تدريجية.

وكان بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد كشف عن توقف الرحلات، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء الموافق لـ25 ديسمبر وإلى غاية يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر، مضيفا أنه تم الشروع في إلغاء الرحلات اليومية المبرمجة لسير قطارات نقل المسافرين على الخط الرابط بين الجزائر وقسنطينة لأسباب تقنية من دون توضيح طبيعتها.

وأكدت الشركة في بيانها بأن إعادة السير العادي للرحلات عبر هذا الخط سيكون بداية من يوم السبت 29 ديسمبر.