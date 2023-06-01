عملية تقييم أضرار الفيضانات وتعويض المتضررين متواصلة

قالت ممثلة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الخنساء لعمش، أن عملية تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا لا تزال متواصلة.

وأضافت ذات المسؤولة، لدى مشاركتها في ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول “الوقاية من مخاطر الفيضانات وإدارتها في المناطق الحضرية”، أنّ “عملية تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا لا تزال متواصلة”.

وتابعت أن وزارة الداخلية، ممثلة في المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، واستنادا إلى الارساليات التي تقدم بها ولاة الولايات المتضررة وعمليات المعاينة الميدانية، تقوم بحصر الخسائر المادية وتعويض المتضررين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

مؤكدة أن الوزارة “جندت كل هيئاتها وإمكانياتها للتكفل بالمتضررين”. ومشيرة إلى “التأهب يبدأ بمجرد إعلان الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن نشرية خاصة بالتقلبات الجوية المنتظرة”.

وكشفت لعمش عن “تضرر 78 طريقا عبر 6 ولايات معنية، منها 48 طريقا أغلق بالكامل وانعدمت حركة المرور فيه. بينما سجل تضرر 227 منزلا متواجدا ب 137 حيا سكنيا على مستوى هذه الولايات”.

مشيرة إلى أن التقييم الأولي للخسائر المادية الخاصة بالطرقات على مستوى ولاية أم البواقي وحدها “بلغ 639 مليون دج. فيما تتواصل العملية بالنسبة لباقي الولايات وعلى رأسها تيبازة”.