عمورة:”الأهداف الأكروباتية سهلة بالنسبة لي”

تحدث نجم المنتخب الوطني ونادي سانت جيلواز البلجيكي، محمد أمين عمورة، عن هدفه الأكروباتي، في مواجهة أمس الأحد، أمام المنافس كلوب بروج، برسم الجولة 13 من الدوري البلجيكي.

في اللقاء الذي عرف تألق مهاجم الخضر بتسجيله هدفين رائعين أحدهما بمقصية، مكنت فريقه من تحقيق الفوز ومواصلة تصدر الدوري برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملاحق أندرلخت.

ونقل موقع DH البلجيكي، تصريحات عمورة عقب نهاية المواجهة لوسائل الإعلام، والذي صرح:”المقصيات أتدرب عليها دائما، هذا الهدف لم يأتِ من العدم”.

وأضاف هداف سانت جيلواز: “أهدي هدفي لكل الفريق، إنه نتيجة العمل الجماعي وروح المجموعة”.

وفي إجابته عن سؤال الصُحفي، هل هناك طريقة لإيقافه، أجاب عمورة: “أنا لا أخاف أحداً”.

أما بخصوص إصابته قال عمورة: “بعد تسجيلي للهدف الثاني، انزلقت وسقطت على كتفي، لكن لا داعي للقلق”.

للإشارة، رفع عمورة رصيده لـ8 أهداف في الدوري البلجيكي، كثاني أحسن هداف خلف المتصدّر مهاجم سيركل بروج كيفن دينكي.