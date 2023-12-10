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الرياضة

عمورة أساسيا في القمة الكروية بين جيلواز و شارل لوروا

بقلم عزيز طالبي
عمورة أساسيا في القمة الكروية بين جيلواز و شارل لوروا
عمورة
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يتواجد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة في القائمة الأساسية لفريق سانت جيلواز الذي سيواجه شارل لوروا في قمة الدوري البلجيكي.

وستجري المباراة المنتظر أن تكون قوية و مثيرة بملعب “شارل لوروا. في قمة الجولة الـ 17 من البطولة البلجيكي.

وينتظر عشاق النادي البلجيكي تألق مهاجم الخضر بصفة استثنائية في مباراة اليوم خاصة وأنه أبهر الجميع بفنياته وغزارة أهدافه في الأسابيع القليلة الماضية.

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