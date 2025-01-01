عمورة أكثر جزائري صناعة للأهداف في أوروبا سنة 2024

تصدر مهاجم “الخضر” ونادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، في أوروبا، خلال سنة 2024 المنقضية.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن عمورة. صنع 14 هدفا في سنة 2024، وهو أعلى رقم للاعبين الجزائريين الناشطين في القارة العجوز.

للإشارة فإن عمورة، الذي تألق الموسم الماضي، بألوان سانت جيلواز البلجيكي. التحق بفولسبورغ الصائفة الفارطة، وخاض مع الفريق 15 مباراة ما بين “البوندسليغا” وكأس ألمانيا، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى.