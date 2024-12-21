عمورة ثاني أغلى لاعبي “الخضر”

ارتقى المهاجم الدولي الجزائري، ونجم نادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، إلى وصافة ترتيب قائمة أغلى لاعبي “الخضر” على شبكة “ترانسفير ماركت” المختصة.

وارتفعت قيمة عمورة، حسب ذات الشبكة، إلى 22 مليون أورو، بعدما كانت الصائفة الماضية. حينما غادر نادي سانت جيلواز البلجيكي، في حدود 16 مليون أورو.

وبات بذلك، ابن مدينة جيجل، في المركز الثاني لأغلى لاعبي المنتخب. خلف المتصدر ريان آيت نوري، لاعب وولفرهامبتون الانجليزي، بـ 35 مليون أورو، ومتقدما على أمين غويري. لاعب نادي رين الفرنسي، بـ 2 مليون أورو.

وحسب ذات الشبكة المختصة في انتقالات اللاعبين، فإن عمورة، يحتل المركز الـ 436 عالميا، في قائمة أغلى اللاعبين، والمركز الـ 53 في “البوندسليغا” والأول في ناديه فولسبورغ. والـ 50 ما بين المولودين سنة 2000، والـ 65 عالميا في منصب مهاجم صريح.





