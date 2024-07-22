عمورة: “سأسجل 20 هدفا مع فولفسبورغ”

وعد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، جماهير ناديه الجديد فولفسبورغ الألماني، بتسجيل أهداف كثيرة في الموسم المقبل لـ “البوندسليغا”.

والتحق عمورة، الصائفة الحالية بفولفسبورغ، قادما من سانت جيلواز البلجيكي، ونجح في أول لقاء ودي في تسجيل هدف أمام أندرلخت البلجيكي.

وعقب المباراة الودية، تحدث عمورة عن أولى انطباعاته مع الفريق الألماني. وقال: “إنه شعور رائع دائما أن تسجل هدفا، حتى خلال مباراة ودية”.

وواصل لاعب الخضر، في تصريحات خص بها “Het Laatste Nieuws”، ونقلها موقع “walfoot” البلجيكيين: “في الموسم المقبل سأسجل 15 و20 هدفا مع فولفسبورغ “.

ليعرج بعدها للحديث عن الاختلاف بين الدوريين البليجيكي والألماني. وختم: “يجب أن أقول إن العيش في بروكسل كان أكثر متعة، ولكن هذا لا يهم بالنسبة لي. أنا هنا للعب كرة القدم والدوري الألماني أعلى مستوى من الدوري البلجيكي”.