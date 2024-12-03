عمورة ضمن تشكيلة الشهر في الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى

تواجد مهاجم “الخضر” ولاعب نادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، في تشكيلة شهر نوفمبر، الخاصة بالدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى.

ونشر موقع “هوسكورد”، مساء أمس الثلاثاء، تشكيلة شهر نوفمبر الخاصة بالدوريات الـ 5 الكبرى (السيري أ، البريميرليغ، البوندسليغا، الليغ1 والليغا)، والتي عرفت تواجد عمورة.

ومنح الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، الدولي الجزائري، المتألق في “البوندسليغا” هذا الموسم تقييم 7.71.

وخلال شهر نوفمبر المنقضي، شارك عمورة، رفقة ناديه الألماني. في 4 لقاءات نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة.