عمورة ضمن قائمة جيلواز في داربي بلجيكا

تواجد الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، ضمن قائمة ناديه سانت جيلواز البلجيكي، المعنية بمواجهة الداربي أمام أندرلخت.

وأعلن مدرب جيلواز، ألكسندر بليسين، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة أندرلخت، المقررة اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ 22 من الدوري البلجيكي، والتي عرفت تواجد مهاجم الخضر.

للإشارة فإن عمورة الذي سجل 15 هدفا وصنع اثنين مع سانت جيلواز. ضيّع مواجهتي فريقه أمام سينت ترويدنس في الدوري وأندرلخت في الكأس، بسبب التزاماته مع الخضر. ومشاركته في “كان” كوت ديفوار، التي غادرها المنتخب من الدور الأول.