عمورة في التشكيلة المثالية للدوري البلجيكي

اختير الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الـ 8 من الدوري البلجيكي.

وكان مهاجم الخضر، قد تألق مساء أول أمس الأحد، حينما قاد ناديه سانت جيلواز، للفوز على سيركل بروج، بتسجيله ثنائية في أول ظهور له كأساسي مع النادي البلجيكي.

وكشف موقع “والفوت” البلجيكي، عن تشكيلة الجولة الـ 8 من الدوري المحلي. والتي شهدت تواجد عمورة، لأول مرة منذ التحاقه ببلجيكا الصائفة الفارطة قادما من لوغانو السويسري.