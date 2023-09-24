بالفيديو.. عمورة يبصم على “دوبلي” مع سانت جيلواز

بصم الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، على هدف جديد، في مباراة ناديه سانت جيلواز البلجيكي، الجارية حاليا أمام سيركل بروج.

وبعدما نجح عمورة، في وضع ناديه في المقدمة، عند الدقيقة الـ 15، من المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 8 من الدوري البلجيكي، عاد مهاجم الخضر، ليسجل الثاني له ولناديه في الدقيقة 52.

وبذلك، رفع عمورة الذي يشارك اليوم أساسيا لأول مرة، رصيده إلى 3 أهداف مع نادي سانت جيلواز، الذي انضم إليه الصائفة الماضية قادما من لوغانو السويسري، منهم هدف في “الأوروبا ليغ”.

🚨DOUBLÉ DE AMOURA ⚽️⚽️ QUEL JOUEUR !!🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Gk64uNn0Sl — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 24, 2023

🟢 0-2 ⚪ #CERUSG pic.twitter.com/aAiLHo1ISh

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 24, 2023